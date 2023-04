Beliebteste Schauspielerin Film 2023: Anke Engelke

Sie ist als Deutschlands Comedy-Kanone bekannt und glänzte zuletzt in "LOL - Last One Laughing". Nun aber spielte sie in einem österreichischen Kinofilm eine tragende Rolle - in "Der Onkel" von Michael Ostrowski und Helmut Köpping. Die Rolle der Gloria, die ihren schrägen Schwager Mike bei sich aufnimmt, während ihr Mann Sandro im Koma liegt, ist ihre erste Hauptrolle in einem österreichischen Kinofilm - und ein perfekter Grund für eine erneute (nach 2010) ROMY-Nominierung in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin Film".