Anke Engelke: "Wien pumpt meine Batterien so dermaßen voll"

Sie haben auch selbst einen Schlager eingesungen, mit einer speziellen Technik?



Es geht ja um eine Kassette, die Mike jahrelang bei sich hatte, mindestens 17 Jahre. Also musste ihre Stimme da auf dieser alten Kassette ein bisschen jünger klingen. Der fantastische Produzent Zebo Adam hat mir bei der Aufnahme wunderbar geholfen. Ich kannte ihn schon, weil ich Bilderbuch-Fan bin. Gleich dort, wo wir gedreht haben, hat er ein improvisiertes Tonstudio gebaut und er hat mich so gut durch die Aufnahme gelotst. Er hat gesagt: "Du musst versuchen, mindestens 17 Jahre jünger zu klingen". Das war gar nicht so leicht, weil ich schon eine relativ jung klingende Stimme habe, aber das haben wir dann ganz gut hingekriegt. Damit es auch einen Kontrast gibt zwischen der noch nicht so erfahrenen, noch nicht so von Konflikten und von Kummer gezeichneten Gloria-Stimme. Es war auch ein Gedankenexperiment. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, ich wäre ganz jung und unerfahren.



Conchita Wurst hat auch ein Lied eingesungen, von Udo Jürgens.



Das ist natürlich ein Jahrhundertsong. Conchita ist ein Juwel. Sie hat diesen Klassiker ganz toll und gefühlvoll interpretiert, das macht einfach Gänsehaut.



Man hat den Eindruck, dass es Ihnen sehr gefallen hat, in Österreich zu arbeiten.



Unglaublich. Ich habe mich selten so wohlgefühlt.



Haben Sie Lust auf mehr bekommen?



Absolut, ich bin ja auch schnell hier mit dem Nachtzug aus Köln. Das geht fix. Also, wenn was ist: Ich komme sofort. Ich war gestern mit Michi bei „Willkommen Österreich“. So was hab‘ ich ja noch nie erlebt. So eine Show gibt es in Deutschland nicht, wie eine Rumpelkiste irgendwie. Wie Stermann und Grissemann auch miteinander umgehen, das ist ja unfassbar, so gemein, aber auch total klasse. Man ist dann selber ganz schnell auch angesteckt davon und ist dann plötzlich außer Rand und Band. Das wird im Fernsehen wahrscheinlich so ausgesehen haben, als wären wir völlig unzurechnungsfähig. Aber es hat so eine Fröhlichkeit, die ich im Fernsehen auch immer ganz toll finde. Hoffentlich ist sie ansteckend. Das Publikum war auch ganz toll! Nach der Show habe ich mich auch mit den Synchronkollegen von maschek ausgetauscht. Es ist schön, zu merken, dass es im Humor ganz viele Verbindungen und Ähnlichkeiten gibt, aber auch ganz viele Diskrepanzen.



Was sind nun die Unterschiede zum österreichischen Humor?



Ich werde das immer wieder gefragt, aber ich habe noch immer keine Antwort. Ich kann da nur spekulieren, weil ich auch gar keine klassische Komikerin bin. Ich habe ja kein Stand-Up-Programm, stehe nie allein auf der Bühne. Ich bin ein Teamplayer und dadurch auch keine Expertin in Sachen Solo-Comedy. Ich kann nur sagen, was ich beobachte. Und wenn ich mir zum Beispiel Christoph und Dirk ansehe, die waren zwischendurch so unfassbar respektlos und gemein zu einander, aber beim Abschied haben sie sich unglaublich herzlich umarmt und geküsst. Da machte es bei mir ‚Klick‘. Die haben sich während der Aufzeichnung richtig angeraunzt, ernsthaft gestritten. Aber ich habe geahnt, dass die sich im Grunde schätzen. Und dann gefällt mir Humor, und das erlebe ich hier in Österreich, anders als in Deutschland. Umgelegt auf Comedy würde das bedeuten: Wir können, dürfen, müssen unverschämt sein, wenn wir auch ganz klar durchscheinen lassen, dass wir einander wertschätzen und respektieren.