Sex, Drugs und Schlagermusik: Anke Engelke über "Der Onkel"

Umwerfende „Freak out“-Momente gibt es auch im Film – wenn Mike etwa den argwöhnischen Nachbarn (Simon Schwarz als Polizist) in einer Mau-Mau-Kartenpartie zum Auszucken bringt. Ostrowski: „Es geht plötzlich bis aufs Blut: ’Wennst verlierst, bist’ weg.’ Wir bauen ihn hier zum Hauptgegner auf – und am Schluss wird er zum Lebensretter. Wir wollen in jeder Szene eine Form von Umkehrung erreichen. Dass etwas passiert, das du nicht erwartest.“

Die mitunter klamaukhafte Komödie steht in der Tradition der „Sex, Drugs & Rock 'n' Roll“-Trilogie Michael Glawoggers, welche die beiden Steirer nach dessen Tod mit „Hotel Rock ’n’ Roll“ 2016 zu Ende führten. Schon Glawogger brachte mit Detlev Buck einen Deutschen in die von Ostrowski angeführte hippe heimische Schauspieler-Bubble. „Das ist schon eine Glawogger-Spur, die wir auf unsere Art weiterverfolgen wollen, dieser Spirit war wichtig für uns“, sagt Köpping.

Nun wurde erneut ein feiner Cast zusammengestellt: In weiteren Rollen sind Hilde Dalik (als Nachbarsgattin), Lisa-Lena Tritscher (als kooperative Kellnerin), Gerhard Polt (als korrupter Gutachter) und Mechthild Großmann (die Staatsanwältin aus „Tatort“ Münster) zu sehen.

Aus der Sicht Ostrowskis geht es im Film um Gier, „einerseits um Gier nach Leben, Feuer, Lust – verkörpert durch den Onkel; aber auch um Gier nach Geld, Besitz – verkörpert durch Sandro. Das sind zwei Welten. Beide sind aber kriminell auf ihre Art.“