Mit Ostrowski als Onkel und "Habicht" zieht das Chaos ein

In der Tradition der „Sex, Drugs & Rock'n'Roll“-Trilogie Michael Glawoggers haben Ostrowski und Helmut Köpping nun eine Tragikomödie vorgelegt, die wesentlich erwachsener ist, aber noch immer mit skurrilen Einfällen arbeitet – und mit einem starken Cast.

Doppelrolle

Allen voran Ostrowski selbst in seiner Doppelrolle, in der er zwei Brüder verkörpert, die zwar zwei höchst unterschiedliche Leben führen, einander aber gar nicht so unähnlich sind. Anke Engelke überzeugt als Ehefrau, die zuerst konstatiert, dass der Eindringling "den Irrsinn anlockt", aber auch erkennt, dass sie einer Lebenslüge aufsitzt.