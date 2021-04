Michael Ostrowski: Profis im Scheitern, die viel mehr können

Mit Elyas M’Barek, der die Hauptrolle in „Liebesdings“ spielt, hat er noch heuer ein zweites Projekt: Michael Bully Herbig holte Ostrowski für seine Mediensatire „1000 Zeilen“, die sich am größten Presseskandal der letzten Jahre orientiert. Ostrowski spielt den Fotografen an der Seite jenes Reporters (M’Barek), der den Skandal aufdeckt. Die Szenen an der US-mexikanischen Grenze werden in Spanien gedreht.

Des Weiteren steht die nächste Netflix-Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ an – und eine Rolle in der Fortsetzung zu Marc-Uwe Klings „Känguru-Chroniken“.

Und dort taucht er wieder auf, der bekannte Rollentyp: „Vokuhila, Goldketterl und Baucherl.“

Aber auch hier steckt mehr dahinter. Ostrowski: „Zuerst denkst du, er ist der volle Loser, tatsächlich kann er alles. Ein Anti-Antiheld!“