Ein Super-Arschtritt für Ostrowski und eine griechische Tragödie

„Schon in der Ursprungsidee ging es um diesen Onkel – ein Typ, der aus dem Nichts auftaucht und sich in die Familie einschleicht. Nach und nach zieht er alle in seiner Umgebung in einen Strudel hinein. Er kommt, er geht – er ist irgendwie sinnlos, wie er selbst über sich sagt und wird zu einer Art Held, weil er, der sich um nichts pfeift, wie ein Katalysator auf die Familienmitglieder wirkt.“

Das Drehbuch hat seine Zeit gebraucht. Ans Finalisieren gemacht hat sich Ostrowski nach einem selbst verordneten „Super-Arschtritt“ – „Ich hatte ein Casting bei Ruben Östlund für ,Triangle of Sadness‘ mit Woody Harrelson. Ich habe die Rolle nicht bekommen und mir gesagt, fuck, ich sollte nicht spielen, ich sollte endlich schreiben.“