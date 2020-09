Anke Engelke: „Wir haben eh nur so einen Mini-Kopf“

Sehen Sie Filme lieber im Kino oder zu Hause?

Ich kann nicht gut auf dem Sofa still sitzen, deswegen verlasse ich gerne mein Haus, um etwas zu schauen. Ich bin vor Corona mehrmals die Woche ins Kino gegangen, weil ich wahnsinnig gerne in eine andere Welt tauche und meinen Kopf aufmache für andere Menschen, für andere Leben. Wir haben eh nur so einen Minikopf. Deswegen muss man, so oft es geht, in andere Köpfe reingucken und in anderen Schuhen durch die Gegend laufen. Aber Streamingdienste sind schon was Feines.

Sie spielen eine Trauerrednerin. Das übliche Ritual bei Beerdigungen ist ja: Man kleidet sich schwarz und alles ist schwer und getragen. Wie weit darf man das brechen?

Ich bin leider keine Expertin. Aber jeder muss das für sich entscheiden, oder? Brauche ich jetzt diese Verabschiedung, möchte ich mich danach gut fühlen oder möchte ich es so ausrichten, wie es der oder die Verstorbene gemacht hätte? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Und der Frage-Prozess und die Antwort sind eventuell schmerzhaft.

Sie haben gerade den neuen Michael-Ostrowski-Film „Der Onkel“ abgedreht. Sie spielen darin seine Schwägerin. Das Drehbuch liest sich einmal mehr wie ein sehr bunter, verrückter Trip. Wie ist die Arbeit mit ihm?

Ich habe so einen Menschen noch nie getroffen! Jemanden, der sich mit so viel Intensität, so viel Wagemut, so viel Passion in ein Projekt stürzt und so in seiner Arbeit aufgeht. Michael Ostrowski hat diesen Film ja quasi in Personalunion zu verantworten als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Co-Autor und Co-Regisseur ist Helmut Köpping, aber Michael Ostrowski habe ich am Set immer wieder etwas fragen müssen – mal als Autor gefragt, manchmal als Regisseur und manchmal als Schauspielerkollegen. Schizophrenie wäre untertrieben. Bei „Das letzte Wort“ hatte ich ja schon so ein Glück, aber dass ich jetzt wieder mit einem so unglaublich tollen Menschen arbeiten durfte – Hammer!