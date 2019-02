Ostrowski wird Detektiv und Onkel

Michael Ostrowski zieht gerade das Obskure ziemlich an: Am Donnerstag beginnt er den Pilot-Dreh für eine neue für den BR und ARD Degeto produzierte Reihe, dem „ Passau Krimi“. Im Zentrum der Geschichte von Grimme-Preis-Träger Michael Vershinin steht eine Ex-Polizistin ( Marie Leuenberger), die mit der Tochter in Passau ein neues Leben im Zeugenschutz beginnt – und just auf einen, wie es in der Beschreibung heißt, „dubiosen österreichischen Privatdetektiv“ trifft.

Was bei Ostrowski im Gespräch sofort einen ebensolchen Gesichtsausdruck produziert. Um dann ernsthaft zu erläutern: „Dieser Detektiv vermittelt immer wieder ein ambivalentes Gefühl, man weiß nicht so genau, was mit dem los ist. Und das macht diese Figur interessant – für mich als Schauspieler wie später, hoffentlich, für die Zuschauer.“ Der Steirer bedauert, dass solche Rollen selten geworden sind. „Das Fernsehen neigt ja heute dazu, alles bis zum bitteren Ende zu erklären, die Zuschauer werden mit Informationen niedergepeitscht. Das ist hier zum Glück anders, was mit ein Grund war, die Rolle zu übernehmen.“