TV-Sendung "Urlaub in Österreich": "Auch Eisenerz ist die Welt"

Die Wien-Folge wurde gerade erst abgedreht, zuletzt filmte man in einer derzeit gesperrten Peep-Show, in der ein Kulturverein coronakonforme Veranstaltungen abhält. Ostrowski warf in einer Guckloch-Kabine eine Münze ein und konnte den Nino aus Wien dabei beobachten, wie er einen Song spielt. Ansonsten habe er – am Übergang zwischen Shutdown und Öffnung – das klassische Programm absolviert: Prater, Innere Stadt, Kahlenberg, Schönbrunn. Ostrowski: „Die Stadt, die ich hauptsächlich übers Arbeiten kenne, wollte ich einmal als Tourist erleben, in einem Wien ohne Touristen.“

Zwei Folgen wurden bereits im Vorjahr ausgestrahlt. Jene aus Sölden wird vorerst nicht wiederholt. „Winter ist derzeit vielleicht nicht so in, wegen Ischgl“, sagt Ostrowski augenzwinkernd. „Ich hoffe aber, dass die Sölden-Folge als Schulfernsehen gezeigt wird, damit man sieht, wie Aprés Ski funktioniert.“

Zur Person: Michael Ostrowski, in Rottenmann in der Steiermark aufgewachsen, wurde nach seinem Studium in Graz, Oxford und New York mit der Grazer

Kultbühne Theater im Bahnhof bekannt

Film und Fernsehen: Filmrollen hatte er u.a. in Komödien wie „Nacktschnecken“ und „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“. Sein Regiedebüt feierte er 2014

mit „Hotel Rock’n’ Roll“

Termine auf Servus TV: Auf „Ostrowski macht Urlaub – Am Erzberg“ (12. 6., 21.10 Uhr), folgen die Episoden Salzkammergut (19. 6.), Wörthersee (26. 6.) und Wien (3. 7.). Zu- dem läuft derzeit die Serie „Schlawiner“ mit Ostrowski u. a.