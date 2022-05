Netflix-Serie: Das Stockholm-Syndrom und der talentierte Herr Clark

Olofsson wurde nach kleineren Gaunereien und der Verwicklung in einen Polizistenmord zu einem richtigen „Promi-Gangster“, verbrachte sein halbes Leben hinter – Verzeihung – schwedischen Gardinen. Alles gipfelte vom 23. bis 28. August 1973 in der Geiselnahme am Norrmalmstorg im Stadtzentrum von Stockholm. Eine Forderung des Geiselnehmers Jan Erik Olsson war, dass Clark Olofsson – damals in Haft – an den Ort des Geschehens gebracht werden solle.

Nach der dramatischen, live im TV übertragenen Geiselnahme, bei der es auch zu Telefonaten mit Ministerpräsident Olof Palme kam, wurde das heutzutage recht oft zitierte psychologische Phänomen des „Stockholm-Syndroms“ geprägt. Es besagt, dass Opfer eines Kidnappings ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen können.