Letzte Staffel "Grace und Frankie": Abschied vom Seniorinnenclub

Nun ist die letzte Staffel abrufbar – und ja, es geht wieder ums Altern, und wie man selbigem so lange wie möglich den Finger zeigt. Grace und Frankie sind sarkastisch und sexy und so gar nicht altersmilde. Mit Grant und Schmäh, Martini und Stoner-Witzen manövrieren sie durch jene Hürden, die die Jahre so aufbauen; sie haben nach dem Vibrator für nicht mehr Junge nun ein Klo für ebendiese im Angebot, sie haben immer noch eine verrückte Familie und ein Händchen dafür, die ernsten Probleme des Alters (Armut, Einsamkeit, Angst vor dem Tod) mit Humor zu nehmen. Gutes Fernsehen, auch für Jüngere.