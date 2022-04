5 Serien, auf die wir uns im Mai bei Netflix & Co freuen

3. Beth und das Leben

Comedy mit Amy Schumer in der Mid-Life-Crisis: Protagonistin Beth hat einen tollen Job als Weinhändlerin, ist in einer fixen Beziehung und lebt in Manhattan. Ein plötzlicher Vorfall verändert ihr Leben für immer - eine tragikomische Reise in die Vergangenheit beginnt.

"Beth und das Leben" ist ab 18. Mai bei Disney+ verfügbar