"The Dropout" bei Disney+: Amanda Seyfried als Betrügerin

Die Erfindung wurde als medizinische Revolution angepriesen. In einem einzigen Tropfen Blut wollte Elizabeth Holmes mittels einer neuen Analysemethode eine Vielzahl an Krankheiten nachweisen. Namhafte Investoren steckten Geld in ihr Unternehmen Theranos – vom Verleger Rupert Murdoch bis zum ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Holmes wurde als jüngste Selfmade-Millionärin der USA gefeiert – bis der Schwindel aufflog. Denn das Verfahren funktionierte gar nicht.