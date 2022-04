"We Own This City": Cop-Storys aus der düsteren Realität der USA

Wer Anfang des Jahrhunderts „The Wire“ gesehen hat, hat wahrscheinlich keine hohe Meinung von der Polizei in der US-Stadt Baltimore.

14 Jahre nach der letzten Staffel der in den Augen vieler Kritiker „besten Serie der Welt“ kehrt ihr Macher David Simon mit der von ihm und George Pelecanos produzierten HBO-Serie „We Own This City“ an den Ort des Geschehens zurück. Die neue achtteilige Miniserie (bei Sky in Originalfassung, voraussichtlich ab Juni auf Deutsch) basiert auf wahren Begebenheiten, nach Recherchen von Justin Fenton. Regie führte Reinaldo Marcus Green („King Richard“).