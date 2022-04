"Shining Girls": Zeitreise-Krimi mit Elisabeth Moss

Wenn Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss) aufwacht, könnte die Welt schon wieder eine andere sein. Mal arbeitet sie im Archiv einer großen Tageszeitung in Chicago und lebt bei ihrer Mutter, mal ist sie selbst Reporterin oder verheiratet. Wieso sich ihre Realität ständig verändert, weiß sie selbst nicht. Was sie aber immer begleitet: die Erinnerung an einen brutalen Überfall und die Narben auf ihrem Körper. Als Kirbys Kollege Dan Velazquez (Wagner Moura) über den Mord an einer Frau berichtet, die dieselben Narben hat, beginnt Kirby, den Täter und weitere Opfer ausfindig zu machen.