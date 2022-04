Watergate-Serie "Gaslit": Julia Roberts als Frau, der niemand glaubte

Julia Roberts spielt die Ehefrau von John Mitchell, Justizminister und Nixons Wahlkampfleiter. Sie ist rede- und trinkfreudig, lädt gern zu großen Partys und unterhält sich oft – nach Ansicht ihres Ehemannes etwas zu ausführlich – mit Journalisten.

John Mitchell (ein kaum wiederzuerkennender Sean Penn mit Halbglatze und beeindruckendem Doppelkinn) ist das ein Dorn im Auge. Genauso wie einer Gruppe überheblicher Anzugträger (u. a. Dan Stevens, Shea Whigham), die Nixon mit fragwürdigen Methoden zur Wiederwahl verhelfen wollen. Nach dem missglückten Einbruch in die Wahlkampfzentrale der Demokraten versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen. Und halten – um sicherzugehen, dass nichts an die Öffentlichkeit gerät – Mitchells Gattin unter Drogen in einem Hotel fest.