In einem diplomatischen Schlagabtausch mit Rum√§nien hat Russland am Freitag zehn rum√§nische Diplomaten zu unerw√ľnschten Personen erkl√§rt. Entsprechende Angaben des rum√§nischen Au√üenministeriums wurden von der Regierung in Moskau best√§tigt. Am 5. April hatte Rum√§nien zehn russische Diplomaten ausgewiesen, weil sie die Wiener Konvention verletzt h√§tten. Das russische Au√üenministerium erkl√§rte am Freitag, dass es alle Versuche Rum√§niens zur√ľckweise, Russland f√ľr Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich zu machen. Rum√§nien hatte am Donnerstag den russischen Botschafter Waleri Kusmin vorgeladen, um gegen einen Artikel zu protestieren, der am Donnerstag auf der Homepage der russischen Botschaft ver√∂ffentlicht worden war. In dem Artikel hie√ü es, ein "Strom von L√ľgen, Falschdarstellungen, Provokationen und Desinformation" √ľber die Ukraine werde "erstellt und vom kollektiven Westen finanziert".