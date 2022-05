Kameras und Daten als "Waffe" des fliegenden Auges

Technisch gesehen eine andere Liga sind die unbemannten Hubschrauber „Made in Niederösterreich“. Die Firma Schiebel mit der Zentrale in Wien und der Produktion in Wiener Neustadt gilt mit dem Camcopter S-100 als Weltmarktführer im Bereich der unbemannten Hubschrauber. Der drei Meter lange und 110 Kilo schwere Hubschrauber kann 50 Kilogramm an Hightech-Überwachungsequipment wie hochauflösende Wärmebildkameras und Sensorik an Bord nehmen. Die maximale Fluggeschwindigkeit liegt bei 240 km/h, im Schnitt kann der Heli sechs Stunden für eine Operation in der Luft bleiben.

Beobachtung für die OSZE

Auch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte Schiebel eine wesentliche Rolle. „Wir haben im Zuge der Special Monitoring Mission für die OSZE die Einhaltung des Waffenstillstandes aus der Luft kontrolliert“, schildert Schiebel-Geschäftsführer Hannes Hecher. Alle militärischen Bewegungen seien dabei dokumentiert worden und dienten zur Beweissicherung für den diplomatischen Prozess.