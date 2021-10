Fliegendes Auge bereit für den Grenzschutz

Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) setzt die Hubschrauber-Drohnen „Made in Wiener Neustadt“ sogar für den Umweltschutz ein. „Wir fliegen damit durch die Abgase von Hochseeschiffen und detektieren die Emissionen. Damit wird überprüft, ob die erlaubten Schadstoff-Grenzwerte auch eingehalten werden“, erklärt Hecher.

Auch zur Kontrolle von Pipelines, Gasleitungen oder zur Grenzüberwachung werden die Helikopter weltweit in die Luft geschickt. Gesteuert wird der Camcopter S-100 von einem Piloten am Laptop, ähnlich einem Computerspiel. Acht Wochen dauert die Ausbildung dafür. „Bilder der Kamera oder Daten können in Echtzeit an jeden beliebigen Ort übertragen werden“, schildert Hecher.

Wer sich ein System, bestehend aus Hubschrauber, Steuerung, den Antennen zur Datenübertragung plus die Ausbildung eines Piloten für etwa 5 Millionen Euro nicht leisten kann oder will, der kann auch ein Servicepaket mieten.

80 Prozent der Aufträge bekommt Schiebel aus dem staatlichen Bereich, den Rest von Privatpersonen.