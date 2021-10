Tote Flüchtlinge: Die Männer dürften erstickt sein

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen liefen laut Marban am Donnerstagvormittag weiter auf Hochtouren, vom Fahrzeuglenker, der bei der Anhaltung durch Bundesheersoldaten flüchten konnte, fehlte aber jede Spur. Die Identität der beiden toten Migranten wurde geklärt, ihre Familien werden über den diplomatischen Weg verständigt.

Die 27 weiteren Flüchtlinge sind zwischen 17 und 47 Jahre alt. Nachdem sie Asylanträge gestellt hatten, wurden sie den Asylbehörden übergeben. Sie befinden sich inzwischen im Verfahren und werden in Asylquartieren untergebracht.

Weiterer Vorfall bei Schlepperfahrt

Einen weiteren Vorfall mit geschleppten Flüchtlingen gab es am Mittwochabend in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See). Die Polizei entdeckte im Kofferraum eines rumänischen Pkw-Lenkers zusammengekauert drei Migranten. Sie gaben an, seit etwa zehn Stunden ohne Pause und ohne Wasser im Kofferraum gewesen zu sein. Der mutmaßliche Schlepper wurde festgenommen,