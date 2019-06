Europol-Chefermittler: „Ich befürchte, dass es wieder ein Parndorf gibt“

Stetig wächst auch das Wissen der Polizei über die Geldströme in Milliardenhöhe. Eine der Hauptzentralen dabei ist die Türkei, von der das Geld an die Transporteure am Balkan weiterverteilt wird. Da viele Asylwerber aus Europa wieder Geld an ihre Familien in den Herkunftsländern schicken, ist das Interesse an einer Bekämpfung mancherorts gering. „Ein Wunsch wären Gespräche der EU mit der Türkei über die Abschöpfung krimineller Gewinne in der Türkei“, meint Tatzgern.

Das große Problem bei der Bekämpfung ist, dass der Großteil des Geldes und der Aktivitäten außerhalb der EU passieren. Das Geld für das Planspiel etwa kam deshalb von Frontex, weil es an den Außengrenzen oft erst die Möglichkeit gibt, wirksam gegen die Menschenschlepper vorzugehen.