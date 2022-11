UN-Sicherheitsrat lehnte russische Resolution zu Biowaffen ab

Die US-Regierung befĂŒrchtet mögliche weitere Waffenlieferungen aus dem Iran an Russland im Ukraine-Krieg. Es bestehe weiter die Sorge, dass der Iran Moskau neben Kampfdrohnen auch mit anderen Waffen wie Boden-Boden-Raketen versorgen könnte, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Dienstag. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums kĂŒndigte eine Offenlegung an, sobald ein Einsatz solcher Waffen in der Ukraine beobachtet werde.

Der Iran hat Waffenlieferungen an Russland dementiert. Die US-Regierung hatte im Oktober angeprangert, dass Kampfdrohnen aus dem Iran im Ukraine-Krieg eingesetzt wurden - und dass Teheran eigens MilitĂ€rpersonal auf die Krim geschickt habe, um die Russen beim Umgang mit den Drohnen zu trainieren und ihnen technische Hilfe zu bieten. Kirby erhob am Dienstag einmal mehr schwere VorwĂŒrfe gegen den Iran: "Das Regime ist an der Ermordung unschuldiger Ukrainer beteiligt", sagte er. Die FĂŒhrung in Teheran mache sich "offen und bereitwillig zum Komplizen bei der Ermordung unschuldiger ukrainischer Menschen auf ukrainischem Boden".

Angesichts der Berichte ĂŒber neue Waffenlieferungen rief der ukrainische PrĂ€sidentenberater Mychajlo Podoljak dazu auf, den Iran in Europa als Konfliktpartei und Beteiligten an der Aggression einzustufen. "Wenn der Iran Russland Raketen ĂŒbergibt, weiß er genau, dass damit unsere StĂ€dte angegriffen werden", schrieb Podoljak am Dienstag auf Twitter. Und wenn der Iran Russland den Einsatz von Drohnen beibringe, dann wisse er genau, dass damit der ukrainische Energiesektor angegriffen werde, wodurch eine Fluchtbewegung in die EU ausgelöst werde. "Teheran ist ein Komplize in der Aggression und muss offiziell auch als solcher erkannt werden."