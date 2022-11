Sieben Frachter im Schwarzen Meer unterwegs

Sieben Frachter mit Agrarprodukten haben inzwischen ukrainische Häfen am Schwarzen Meer verlassen. Sie hätten insgesamt 290.000 Tonnen an Lebensmitteln geladen, teilt das Infrastrukturministerium in Kiew mit. Ihr Ziel seien Länder in Europa und Asien.

Wie bereits erwähnt, hatte Russland am Mittwoch mitgeteilt, sich doch wieder an dem Getreideexportabkommen mit der Ukraine zu beteiligen. Allerdings wollte es sich nicht festlegen, ob es das zunächst nur bis zum 19. November geltende Getreideexportabkommen mit der Ukraine verlängert. Man müsse zuerst noch prüfen, ob die Vereinbarung funktioniere, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Russland will sich nicht festlegen

Das Abkommen war im Sommer unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei zustande gekommen. Es ermöglicht der Ukraine, ihr Getreide trotz des Kriegs durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu exportieren.

Nach Drohnenangriffen am Samstag hatte Russland allerdings erklärt, man könne keine Sicherheitsgarantien mehr für die zivile Schifffahrt geben. Am Mittwoch folgte dann der neuerliche Schwenk nach Gesprächen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem türkischen Kollegen Erdogan. Zudem solle es eben laut Moskau schriftliche Garantien der Ukraine gegeben haben, den eingerichteten humanitären Korridor und die Häfen nur für die Ausfuhr von Lebensmitteln zu nutzen. Diese Angaben wurden von der Ukraine nun dementiert.