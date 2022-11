Russische Militärführung soll Einsatz von Atomwaffen diskutiert haben

Führende russische Militärs sollen "vor kurzem" über die Rahmenbedingungen für einen Einsatz von Atomwaffen diskutiert haben. Das berichten die New York Times, die sich dabei auf Quellen in der US-Regierung berufen. Demnach soll der US-amerikanische Geheimdienst CIA bereits Mitte Oktober von einem Treffen innerhalb der russischen Militärführung erfahren haben, Präsident Wladimir Putin soll nicht dabei gewesen sein.

Bei der Besprechung sollen die Rahmenbedingungen für einen möglichen Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine besprochen worden sein. Was dabei herauskam, geht aus dem Bericht nicht hervor, die CIA gab aber offenbar Entwarnung - ein Atomangriff sei damit aktuell nicht wahrscheinlicher geworden.

"Keine Hinweise, dass Russland etwas vorbereitet"

In Washington habe die Information aber offenbar für Unruhe gesorgt, man habe ausgewählte verbündete Regierungen in Europa informiert, heißt es. Einige Verantwortliche sollen besorgt darüber sein, dass die Debatte die zunehmende Verzweiflung innerhalb der russischen Armee über den ausbleibenden Erfolg bei der Invasion in der Ukraine offensichtlich mache. Die "mögliche Verzweiflung" mache extreme militärische Maßnahmen wie einen Atomangriff wahrscheinlicher, wird CIA-Direktor William J. Burns in dem Bericht zitiert.

John Kirby, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, wollte auf Anfrage der New York Times die Inhalte des CIA-Berichts kommentieren. Grundsätzlich erklärte er aber: "Wir haben schon seit Kriegsbeginn regelmäßig klargestellt, dass die russischen Äußerungen über einen möglichen Einsatz von Atomwaffen besorgniserregend sind und dass wir sie ernst nehmen. Wir werden die Vorgänge weiterhin so genau wie möglich beobachten - aktuell sehen wir aber keine Hinweise darauf, dass Russland so einen Angriff tatsächlich vorbereiten würde."