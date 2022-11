Moskau prüft weitere Schritte nach Vorwurf gegen Briten

Nach seinem Vorwurf, Großbritannien stecke hinter den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines, prüft Russland nun mögliche weitere Schritte. Das teilt das Präsidialamt am Mittwoch in Moskau mit, nennt aber keine Einzelheiten. Am Wochenende hat das Verteidigungsministerium erklärt, dass nach vorliegenden Informationen eine Einheit der britischen Marine an Planung, Vorbereitung und Ausübung eines terroristischen Anschlags in der Ostsee am 26. September beteiligt gewesen sei.

Belegt wurde dies nicht. Großbritannien hat den Vorwurf als falsch zurückgewiesen. Ob die beschädigten Gaspipelines repariert werden sollen, ist laut russischem Präsidialamt offen.