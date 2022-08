Ukrainische Armee in Donezk unter Druck + Ankunft von Getreidefrachter verschiebt sich

Landwirte in Deutschland können angesichts angespannter internationaler AgrarmĂ€rkte infolge des Ukraine-Kriegs mehr FlĂ€chen zum Getreideanbau nutzen. Dazu sollen die EU-Neuregelungen zu FlĂ€chenstilllegung und Fruchtwechsel einmalig ausgesetzt werden, sieht ein Kompromissvorschlag von Agrarminister Cem Özdemir (GrĂŒne) vor. Der Bauernverband begrĂŒĂŸte den Schritt und betonte am Samstag, der Vorschlag komme in letzter Minute. Zustimmung kam auch aus den LĂ€ndern sowie von der FDP. Özdemir will Bauern und BĂ€uerinnen ermöglichen, AgrarflĂ€chen fĂŒr den Anbau bestimmter Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion lĂ€nger zu nutzen. So sollen die eigentlich geplanten zusĂ€tzlichen ArtenschutzflĂ€chen erst 2024 eingefĂŒhrt werden. Bauern könnten dann im kommenden Jahr auf diesen FlĂ€chen weiter Nahrungsmittel anbauen. Hintergrund sind ab 2023 greifende EU-Vorgaben, wonach ein Teil der LandwirtschaftsflĂ€chen dem Artenschutz dienen und zudem der Anbau derselben Ackerpflanze zwei Jahre in Folge auf derselben FlĂ€che zum Bodenschutz grundsĂ€tzlich nicht mehr möglich sein soll. Die Umsetzung der Vorgaben hatte BrĂŒssel aber den jeweiligen EU-Staaten ĂŒberlassen. Özdemir hat nun den deutschen BundeslĂ€ndern seinen Vorschlag zur Umsetzung der Kommissionsentscheidung unterbreitet, der ein Aussetzen von Fruchtwechsel und FlĂ€chenstilllegung vorsieht. Er braucht den Angaben zufolge die Zustimmung der LĂ€nder.