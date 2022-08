Tanner und Polaschek starten Kampagne zur "umfassenden Landesverteidigung"

Bereits durchgeführte Studien hätten gezeigt, dass beispielsweise die Geistige Landesverteidigung wieder verstärkt präsentiert werden muss. In einer Studie vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies GmbH sprach sich die Bevölkerung klar dafür aus, dass schulpflichtige Jugendliche in der Schule über Sinn und Aufgaben des Bundesheeres informiert werden sollten. Drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher stehen zudem auch einer Information schulpflichtiger Jugendlicher in der Schule über Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer positiv gegenüber. Die mangelnde Wehrbereitschaft, die mit einem Anteil von 31 Prozent in Österreich niedrig ist, zeige, dass die Informationen und das Bewusstsein der Landesverteidigung in den Hintergrund gerückt sind. "Genau da gilt es anzusetzen", so Feichtinger.

"Landesverteidigung essenziell"

"Die Umfassende Landesverteidigung ist essenziell für die ganzheitliche Sicherheit sowie für die Stärkung der Resilienz unseres Staates", so Tanner. Es gebe einen parteiübergreifenden Beschluss darüber, die ULV wieder zu stärken. "Dazu gehört auch, dass Bundesheer budgetär wieder besser auszustatten. Die notwendigen Unterlagen sind ausgearbeitet, die Verhandlungen weitgehend abgeschlossen und müssen im nächsten Schritt von allen Parteien und Partnern abgesegnet werden." Um das Bewusstsein bei jedem Soldaten und Bediensteten zu schaffen, dass es zum Schutz der Neutralität und Unabhängigkeit eine stabile und widerstandsfähige militärische als auch umfassende Landesverteidigung bedarf, habe man im Verteidigungsressort nun eine Informationskampagne gestartet.

"Im weiteren Schritt werden wir demnächst, gemeinsam mit dem Gemeindebund, eine bundesweite Kampagne ausrollen", so Tanner. Darüber hinaus laufen auch Gespräche mit den dafür zuständigen Ministerien, insbesondere mit dem Bildungsministerium. Insbesondere jungen Menschen sollen so für Fragen wie "Warum gibt es das Bundesheer?" oder "Was bedeutet Geistige und Militärische Landesverteidigung überhaupt?" sensibilisiert werden, so Tanner. Auch Polaschek bezeichnete die ULV als "essenzielle Säule in unserer Bundesverfassung und damit unserer Demokratie".