EU will Russland-Sanktionen verschärfen + Van der Bellen zu Mobilimachung: "Nicht in Panik verfallen"

Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik will "Beobachter" zu den von Russland inszenierten Anschluss-"Referenden" in der Ostukraine entsenden. "In diesen Gebieten lebt das russische Volk, also verstehen wir deren Wunsch und glauben, dass ihr Ausdruck und Wunsch nach einem Anschluss an Russland objektiv ist", zitierte die russische Agentur Sputnik Dodik am Mittwoch. Er war am Dienstag in Moskau mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin zusammengetroffen.

Wie die kroatische Nachrichtenagentur Hina meldet, bezog sich Dodik mit seiner Aussage auf die beiden Regionen Donezk und Luhansk, die seit mehr als acht Jahren russisch kontrolliert sind. Gegenüber der Nachrichtenagentur RIA sagte Dodik demnach, dass die bosnische Serbenrepublik Beobachter in die beiden Regionen schicken werde. "Sie haben Erfahrung in solchen Dingen und wären geehrt, an so einem wichtigen Ereignis teilzunehmen", sagte der bosnische Serbenführer, der seit Jahren mit einer Abspaltung der Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina liebäugelt. Dodik sagte, dass die Republika Srpska die Ergebnisse der beiden Scheinreferenden "akzeptieren und respektieren" werde.

Das Treffen Dodiks mit Putin war bereits in der Vorwoche angekündigt worden. Der Serbenführer inszenierte sich im Vorfeld als Vermittler, indem er ankündigte, Russland davon überzeugen zu wollen, einer Verlängerung der EU-Mission in Bosnien-Herzegowina zuzustimmen. Die Mission EUFOR Althea beruht auf einem UNO-Mandat, dessen Verlängerung die UNO-Vetomacht Russland verhindern kann.