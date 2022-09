Auf einem Gipfel zur globalen Ernährungssicherheit in New York hat Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Verschlimmerung der Ernährungskrise gewarnt. Es müsse jetzt gehandelt werden, "um Leben zu retten", sagte Scholz am Dienstag am Rande der UNO-Vollversammlung. "Wir müssen mit großer Dringlichkeit handeln, um den Anstieg der Ernährungsunsicherheit aufzuhalten."

An dem Treffen nahmen Vertreter der EU, der USA und der Afrikanischen Union teil. Nahrungsmittelknappheit gilt als eine wichtige Ursache für Konflikte und Instabilität.