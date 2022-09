Ukraine hat Kontrolle über Gebiet so groß wie das Burgenland zurückgewonnen

US-Botschafterin Victoria Kennedy hat die "Standhaftigkeit" Österreichs gegenüber der russischen Aggression in der Ukraine gelobt. "Als US-Vertreterin in Österreich begrüße ich die entschlossene Haltung Österreich in der EU, das Aufstehen gegen die ungerechtfertigte Aggression gegenüber der Ukraine und die Standhaftigkeit bei den Sanktionen", sagte Kennedy am Dienstagabend bei einem Empfang der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) in Wien.

Kennedy bezeichnete Österreich und die USA als "gleichgesinnte Länder" und hob insbesondere die Wirtschaftskontakte und Austauschprogramme hervor. So sei Österreich derzeit der am zweitstärksten wachsende ausländische Investor in den USA, es sei gerade ein Kooperationsprogramm zwischen dem Bundesheer und der US-Nationalgarde angelaufen und die USA wollten auch vom österreichischen System der Lehrlingsausbildung lernen. In den kommenden Monaten seien mehrere US-Ministerbesuche geplant, so Kennedy, ohne Details zu nennen.