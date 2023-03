Polen kauft über 1000 Schützenpanzer + G20 Außenminister-Treffen zu Ukraine

Mehr Ehrlichkeit, was die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine betrifft, fordern Experten. Seit dem 24. Februar 2022 befinde sich Europa "in einer vollkommen neuen Sicherheitslage", betonte etwa Velina Tchakarova, die Direktorin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, am Montagabend in einer Diskussion des "Club Tirol" auf Einladung der APA. Österreich sei zu einer "Insel der sicherheitspolitischen Realitätsverweigerer" geworden, kritisierte sie. Es brauche eine echte Debatte über die sicherheitspolitischen Risiken und Herausforderungen. "Man muss den Bürgern sagen, was Sache ist", sagte Tchakarova, die auch zwei Offene Briefe für eine sicherheitspolitische Debatte in Österreich unterzeichnet hatte. Sie warnte vor einer "Schleife des Informationskriegs, wo es keinen Exit gibt, wo Wahrheit mit Lüge schon so vermischt sind, dass sich niemand mehr auskennt." Russland führe gleichzeitig mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine einen nichtmilitärischen Krieg gegen die europäische Sicherheitsordnung. Europa sei aber nach wie vor sicherheitspolitisch von den USA abhängig. Vieles könnte sich nächstes Jahr ändern, so die Expertin im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA. Abgesehen von einer Sicherheitsdebatte fehlt Tchakarova ein europäischer Konsens, welches Ziel die EU in der Ukraine eigentlich anstrebe.