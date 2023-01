Panzerstreit: Scholz hat Ja gesagt, Militärexperte: "Wichtig für Ukraine"

Tschechien will nicht zugunsten der Ukraine auf die Leopard-2-Kampfpanzer verzichten, die Deutschland im Zuge eines Ringtauschs zugesagt hat. "Es ist jetzt nicht möglich, die Leoparden weiterzuschicken, weil wir brauchen diese Panzer für unsere Sicherheit", sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala am Dienstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur nach einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in Berlin.

Tschechien hatte der Ukraine im vergangenen Jahr Dutzende T-72-Kampfpanzer sowjetischer Bauart zur Verfügung gestellt. Die deutsche Regierung sagte der Regierung in Prag dafür im Zuge des sogenannten Ringtauschs 14 Leopard-2-Panzer und einen Bergepanzer zu. Der erste Leopard wurde im vergangenen Dezember geliefert.

Dieser Ringtausch sei ein "sehr gutes Beispiel für die europäische Zusammenarbeit", sagte Fiala. Er hoffe, dass die weiteren 13 von Deutschland zugesagten Leopard-2-Panzer noch in diesem Jahr geliefert werden.

Neben Tschechien soll auch die Slowakei 15 Leopard-2-Panzer im Zuge eines Ringtauschs von der deutschen Rüstungsschmiede Rheinmetall erhalte. Insgesamt gehen also 29 Panzer in diese beiden Länder. Nach Angaben des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger soll die Instandsetzung schon Ende März abgeschlossen sein. "Diese Panzer gehören der Bundesregierung. Damit kann sie tun, was sie will", sagte Papperger dem Stern.