Stoltenberg besorgt über möglichen Krieg zwischen Nato und Russland

Beim Parteitag der Europäischen Linkem (EL) in Wien hat es "harte und kontroverse Diskussionen" über einen Passus in einem politischen Grundsatzdokument gegeben, in dem dieses Bündnis von 25 kommunistischen und linken Parteien in Europa zum russisch-ukrainischen Krieg Stellung nimmt. Dies erklärte am Freitagabend der scheidende EL-Präsident Heinz Bierbaum, dem am Sonntag in dieser Funktion der ehemalige KPÖ-Chef Walter Baier folgen soll.

Der Krieg in der Ukraine habe zu einer neuen und sehr schwierigen Situation für die Partei geführt, sagte Bierbaum in seiner Rede. "Wir hatten eine sehr harte und kontroverse Diskussion, wie wir als Europäische Linke mit diesem Krieg umgehen sollen", betonte der deutsche Politiker beim Parteitag, der bis Sonntag in Wien stattfindet und unter dem Motto "Frieden, Brot und Rosen" steht.