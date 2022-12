Merkel über Russland: "Haben nicht genug für Abschreckung getan"

Am 2. Dezember 2021 endete in Deutschland eine Ära - die Ära Merkel. Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin zog sich die damals 67-Jährige aus der Politik zurück. Rund um den ersten Jahrestag ihres Abschieds gab Merkel einigen ausgesuchten Medien Interviews, in denen sie auf ihre Zeit als Regierungschefin zurückschaut.

In der Wochenzeitung "Die Zeit" zog die frühere CDU-Chefin nun ein kritisches Resümee der deutschen - und damit ihrer eigenen - Politik gegenüber Russland und Wladimir Putin. Diesem hatte sie bereits 2007 attestiert, dass die einzige Sprache, die er verstehe, die der Härte sei.

Diese Härte habe im Vorfeld des Ukraine-Krieges womöglich gefehlt, räumt Merkel im Interview ein.