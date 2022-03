Was macht Angela Merkel heute?

Es muss ein ungewohntes Leben f├╝r sie sein. Die einzige Schlagzeile seit ihrem R├╝ckzug lautete: "Merkel in Berliner Supermarkt bestohlen". Die Altkanzlerin, die auch als aktive Politikerin gerne selbst einkaufen ging, hatte ihr Portemonnaie wohl im Einkaufswagen liegen gehabt; auch der Personensch├╝tzer, der sie noch immer begleitet, bemerkte den Diebstahl nicht.

Abseits solch chronikaler Meldungen bekommt Deutschland nicht viel mit von jener Frau, die das politische Leben 16 Jahre so sehr pr├Ągte wie keine andere. Merkel lebt nach wie vor in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte unweit des Pergamonmuseums; dazu hat sie neben einer Rente in H├Âhe von etwa 15.000 Euro bis zu ihrem Lebensende Anspruch auf einen Dienstwagen und ein B├╝ro, und zwar jenes der ehemaligen DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker. Genutzt hat sie das bisher eher selten, hei├čt es.