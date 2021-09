Schnappschüsse einer Kanzlerinnenschaft: Merkels ansteckendes Lachen

Doch ähnlich wie bei "bissigen" Staatschefs meisterte Merkel die Situation mit Humor.

Es war nicht das erste Mal, dass sie von einem Tier überrascht wurde. Ähnlich war es bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin im Jahr 2007. "Vier Beine für ein Halleluja", titelte damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Anlehnung an Bud Spencer. Putin ließ tatsächlich seinen schwarzen Labrador "Koni" an der Kanzlerin schnüffeln. Womöglich wusste er, was in Deutschland bekannt ist, nämlich, dass Merkel Angst vor Hunden hat.