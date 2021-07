Merkel-Biograf: „Sie versteht sich bis heute als Außenseiterin“

KURIER: „Sie kennen mich“ lautet ein bekannter Wahlkampfslogan von Angela Merkel, aber kennen wir sie wirklich?

Ralph Bollmann: Jedenfalls besser, als viele denken. Gerade weil sie so nüchtern-sachlich auftritt, vermutet man, da muss hinter dieser Fassade noch etwas anderes sein. Das glaube ich aber nicht. Da gibt es nicht das große Rätsel, das noch zu entschlüsseln ist.

Aber es wird sicher etwas geben, dass Sie im Laufe Ihrer Recherchen überrascht hat.

Ja, wie früh sie oft schon Dinge öffentlich angekündigt hat, die zunächst gar nicht richtig wahrgenommen wurden. Zum Beispiel hat sie schon im Februar 2012 gesagt, sie werde in Sachen Griechenland keine Abenteuer eingehen, das verbiete ihr der Amtseid. Wenige Monate später ist es so gekommen: Sie hat die Griechen nicht aus dem Euro geworfen. So etws wurde oft überhört, weil sie es so dröge vorgetragen hat.

Man hätte bei Merkel also öfters mal besser hinhören sollen?

Diese Form der Kommunikation und des Erwartungsmanagements ist viel kritisiert worden. Darin liegt aber ein Stück ihres Erfolges: Indem sie die Dinge auf eine nüchterne Art einführt und nicht wie ihr Vorgänger Gerhard Schröder auf den Tisch haut und „Basta“ ruft, erzeugt sie viel weniger Widerstand.

Inwiefern hat diese Art mit ihrer Herkunft in der DDR zu tun?

Als Pfarrerstocher musste sie aufpassen, was sie sagt. Zudem hat sie gelernt, geduldig zu sein. 28 Jahre lang hat sie auf den Fall der Mauer und auf die Reisefreiheit gewartet. Dazu kommt der Pragmatismus, sich auf die gegebene Situation einzustellen und sich irgendwie durchzuwursteln: Wenn man die schicken Ikea-Möbel nicht bekommt, muss man eben – wie sie mal sagte – eine vietnamesische Bastmatte auftreiben.

Die Kanzlerin macht sich einen Kopf über Möbel und Ästhetik?

Oh ja, das ist ein wichtiger Punkt ihrer Persönlichkeit. Darüber haben sich viele getäuscht, weil sie als Ministerin in diesen weiten Röcken aufgetreten ist. Das war aber gar nicht ihr Stil, sondern bereits ein Zugeständnis an die öffentlichen Erwartungen. Als Wissenschaftlerin in der DDR trug sie meist Westklamotten, zum Beispiel Wollpulli und Cordhose. Überhaupt bewegte sie sich in einem Akademiker-Milieu, das gewisse Ähnlichkeiten mit der westlichen Alternativ-Szene hatte: Das Leben in der besetzten Altbauwohnung in Berlin, die illegalen Reisen in den Kaukasus waren weit weg von den SED-Bonzen im Plattenbau und den CDU-Funktionären im Einfamilienhaus.

Merkel als Frau des Anti-Establishments?

In gewisser Weise versteht sie sich bis heute als Außenseiterin. Sie kann sich in größeren und kleineren Runden sehr darüber aufregen, was in diesem Land schiefläuft, wie träge und unbeweglich das Establishment ist, etwa die Manager. Sie hat offenbar nicht ganz verinnerlicht, dass sie nach 16 Jahren als Regierungschefin zu diesem Establishment dazugehört.

Wäre sie denn in einer anderen Partei besser aufgehoben gewesen?

Merkel ist in der Gesellschafts- wie in der Wirtschaftspolitik eine Liberale. Dafür gibt es im westlichen System gar nicht die richtige Partei. Kürzlich sagte sie, am Abend der Bundestagswahl werde sie schon Verbindung zu der Partei haben, die ihr nahesteht – bis ihr wieder einfiel, dass sie dort ja auch Mitglied ist. Formal ist sie der CDU übrigens nie beigetreten, nur dem Demokratischen Aufbruch, der sich kurz vor der Wiedervereinigung mit der Ost-CDU verbündet hat.