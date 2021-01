Abschied von der Raute: Angela Merkel wird sich 2021 zurückziehen

Am 16. Jänner soll der CDU-Chef gewählt werden – der Spitzenkandidat fürs Kanzleramt vielleicht später, hört man. Wer immer kommt, wird sich neben einer Kanzlerin warmlaufen müssen, die beliebter denn je ist. Zwar genoss sie in ihrer Amtszeit durchwegs hohes Ansehen, doch im Geschrei des Merkel-muss-weg-Chors der letzten Jahre ging das unter. Jetzt erlebt sie ausgerechnet in ihrem schwersten Jahr ein Comeback: In ihrer vierten Krise – Finanzen (2008), Fukushima (2011), Flucht (2015) – wirkt sie routiniert, inhaltlich versiert, was auch an ihrer Vergangenheit als Naturwissenschafterin liegt. Bei Pressekonferenzen, Fernsehansprachen oder im Podcast erläutert sie mal fürsorglich, dann wieder streng den Ernst der Lage.

Eine erstaunliche Wende für eine, die ihre Politik nie erklärt und bei Entscheidungen wenig auf die Partei-Linie geachtet hat. Der Atomausstieg, die Abschaffung der Wehrpflicht, die Ehe für alle – alles Beispiele, die sie freigab. Prinzipienlos schimpfen Kritiker, die von einer entkernten CDU sprechen. Merkelianer feiern ihr Vorgehen wiederum als Erfolg: Sie hört aufs Volk, für die genannten Themen gab es in der Gesellschaft eine breite Mehrheit.

Auch im Kampf gegen das Virus vollzog sie eine Wende – und brachte in Europa ein milliardenschweres Hilfsprogramm mit auf den Weg. Die sparsamen Deutschen vertrauten ihr – mehr als 71 Prozent sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Wären nächsten Sonntag Bundestagswahlen, würden 36 Prozent die Union wählen – 2017 taten es 33 Prozent.

Wie und ob die Partei von diesem Bonus profitiert, wird sich zeigen. Sechs Wahlen stehen an – inklusive Bundestagswahl am 26. September. Spätestens dann wird diskutiert werden, ob die Regierung die Krise wirklich so gut gemeistert hat. Und was von der Ära Merkel bleibt. Die Kanzlerin selbst dürfte sich dann vielleicht schon eher Gedanken machen, ob sie zuerst in die Rocky Mountains oder nach Sibirien fährt.