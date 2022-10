Er ist doch kein Merkel

Freilich, das heißt nicht, dass Merkels Politik immer richtig war, im Gegenteil. Auch in Brüssel haben sie mittlerweile erkannt, dass wir viel von dem, was uns jetzt auf den Kopf fällt, ihr verdanken. Ohne ihren allzu pragmatisch-freundlichen Putin-Kurs, ohne die deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas, die uns alle betrifft, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.

Umso schmerzlicher ist es darum, dass Scholz weder ihr Format hat, noch mit Merkels Erbe aufräumen will. Zwar spricht er geschichtsträchtig von einer „Zeitenwende“, doch seine Russlandpolitik ist so zaudernd, dass ganz Osteuropa Deutschland als Partner infrage stellt. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spöttelt über Scholz’ „Isolation“, weil der sich in Sachen Luftabwehr und Energiepolitik nicht mit Paris abspricht – das ist ein Bruch der wohl wichtigsten Achse Europas, den die EU so nötig hat wie einen Kropf.

Für all jene in Moskau, Peking und anderswo, die das Friedensprojekt Europa ohnehin lachhaft finden, ist die deutsche Leerstelle auf der Weltbühne ein wahres Geschenk. Eine streitende, schwache EU ohne nennenswerte Führungsfigur ist ja genau das, worauf es Wladimir Putin seit Jahren anlegt. Dass der deutsche Kanzler das noch nicht erkannt hat, ist die eigentliche Tragik – und wohl Scholz’ folgenschwerstes Nichtstun.