Scholz-Machtwort sorgt bei Grünen für Zähneknirschen

In einem Brief an Habeck, Lindner und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) gab Scholz die Entscheidung vor: Alle drei deutschen AKW werden in Betrieb gehalten – aber nur bis spätestens 15. April 2023. Um den Kompromiss durchzusetzen, nutzte Scholz die sogenannte Richtlinienkompetenz. Die besagt, dass der Kanzler „die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür die Verantwortung trägt“.