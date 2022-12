Austausch gegen Brittney Griner: Wer ist der "Händler des Todes"?

Eigentlich hat niemand so schnell mit der Freilassung von Brittney Griner gerechnet. Die US-Basketballerin war von einem russischen Gericht zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sie hatte sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl bei sich. Dies wurde als illegaler Drogenbesitz und versuchter Schmuggel gewertet.

Doch am Donnerstagnachmittag kam plötzlich die Nachricht eines Gefangenenaustauschs. Und so konnte nicht nur Griner, sondern auch der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler Wiktor But die Heimreise antreten. Ein Mann, der einst zu den meistgesuchten Verbrechern der Welt gehörte.

Seine berüchtigten Waffengeschäfte hatten ihm den Beinamen "Händler des Todes" eingebracht. Gestartet hatte But eigentlich mit einem gewöhnlichen Transportunternehmen. Nach dem Ende des Kalten Krieges witterte er jedoch seine Chance und kaufte Waffen in ehemaligen Sowjetländern, um sie an Konfliktparteien diverser Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent zu liefern. Während des liberianischen Bürgerkriegs etwa verkaufte Wiktor But trotz eines von der UNO verhängten Embargos Waffen an Charles Taylor. Dessen Truppen waren für Gräueltaten und Zwangsrekrutierungen von Kindersoldaten berüchtigt.

But lieferte aber auch an die kolumbianische Guerillabewegung FARC, die Hisbollah sowie nach Afghanistan. Dort gingen Kriegsgeräte zunächst an die Regierung, später an die Taliban.