US-Medienbericht: USA bereiten umfangreiche Waffenlieferungen vor

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Informationen von Reuters und anderer Medien bereit, Leopard-Kampfpanzer unter bestimmten Voraussetzungen an die Ukraine zu liefern. Demnach knĂŒpft Scholz die Lieferung der deutschen Panzer an die Bereitschaft der USA, ihrerseits Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine abzugeben, berichten auch das Wall Street Journal und die SĂŒddeutsche Zeitung. Scholz habe dies gegenĂŒber mehreren GesprĂ€chspartnern in den vergangenen Tagen betont, hieß es.

Nach dem Tod des ukrainischen Innenministers Denys Monastyrskyj und 13 weiterer Menschen bei einem Hubschrauber-Absturz sind die HintergrĂŒnde weiter unklar. Er habe den Geheimdienst mit der AufklĂ€rung beauftragt, sagte PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend in einer Videoansprache. Er versprach AufklĂ€rung. Monastyrskyj und der ebenfalls getötete Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin seien keine Politiker, die „leicht ersetzt werden können“. „Es ist wirklich ein großer Verlust fĂŒr den Staat.“

Der spanische MinisterprĂ€sident Pedro SĂĄnchez hat sich fĂŒr Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen. „Es ist wichtig, dass wir den Kontakt auch mit Putin aufrechterhalten“, sagte SĂĄnchez am Mittwoch dem US-Nachrichtensender CNN am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Ich plĂ€diere zum Beispiel sehr dafĂŒr, dass die französische Regierung und die deutsche Regierung (...) hier die FĂŒhrung ĂŒbernehmen.“

01/18/2023, 09:30 PM | Elisabeth Kröpfl