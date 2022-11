Getreideabkommen: Moskau stellt Bedingungen + Russen wollen Staudamm-Stadt evakuieren

Blumen f├╝r die Soldaten vor Ort und Sekt in Kiew - die gesamte Ukraine feiert die Befreiung von Cherson. "Meine Stadt, wo ich geboren bin und mein gesamtes Leben verbracht habe, ist endlich frei", sagt die 17-j├Ąhrige Nastia Stepenska mit Tr├Ąnen in den Augen in Kiew. Sie werde in ihre Heimatregion zur├╝ckgehen, sobald "es m├Âglich und sicher ist".

Der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj erkl├Ąrte seinerseits am Freitagabend, Cherson geh├Âre wieder "unserem Volk". Russland hatte zuvor den vollst├Ąndigen R├╝ckzug seiner Truppen aus der Hauptstadt der gleichnamigen Region im S├╝den der Ukraine verk├╝ndet. Damit endeten knapp neun Monate russischer Besatzung.

Die Nachricht, dass ukrainische Soldaten in der Stadt Cherson angekommen sind, sorgt f├╝r einen selten gewordenen Freudenausbruch in Kiew, mit Musik in den Stra├čen und Hupkonzerten. Feiernde Menschen ziehen am Freitagabend zum Maidanplatz, eingeh├╝llt in ukrainische Flaggen, umarmen einander und lassen Sektkorken knallen.