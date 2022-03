"Ungutes Aufwachen" bei frühem Quarantäne-Aus + Welche Corona-Regeln bis Ostern gelten

In Oberösterreich stehen künftig zwei Wege zur Verfügung, wie man seine fünf Gratis-PCR-Tests in Anspruch nehmen kann: entweder über die Aktion ooe-gurgelt in Zusammenarbeit mit Spar oder in den Apotheken. Neu ist, dass man sich zu Monatsbeginn für eine der beiden Varianten entscheiden muss, informierte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Freitag nach einer Videokonferenz zwischen Gesundheitsministerium und Ländern.

Jedem Bürger stehen pro Monat fünf PCR- und fünf Antigen-Tests gratis zu. Die PCR-Tests können entweder weiter über ooe-gurgelt in Spar-Filialen abgeholt und abgegeben oder aber in Apotheken gemacht werden. In den Spar-Märkten erhält man die Testkits weiterhin in Packungen zu je zehn Stück. Diese Menge muss nun aber für zwei Monate reichen.

Wer noch Teströhrchen aus vorangegangenen Monaten zu Hause hat, kann diese weiter verwenden, es werden vom System aber nur mehr fünf pro Monat analysiert, hieß es beim Krisenstab. Die Sonntags-Abholung über SparExpress und McDonalds bleibt bestehen. Alternativ dazu kann man die Gratis-PCR-Tests auch in Apotheken durchführen lassen, man muss sich aber zu Monatsbeginn für eine der beiden Varianten entscheiden. Das kann man online auf www.ooe-gurgelt.at machen oder in der Apotheke.

Die fünf Antigen-Tests, die jedem gratis zustehen, werden in Oberösterreich in den Apotheken zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe werde vom Bund in Zusammenarbeit mit den Apotheken koordiniert.