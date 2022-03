Obergrenze für Gratistests wohl kaum kontrollierbar

Die Bundesländer gleichen die Test-Daten nicht ab, das ist auch nicht in Planung. Man kann das Limit also in einem anderen Bundesland einfach überschreiten. Ähnliches gilt wohl auch für Apotheken. Sie geben – wie schon früher – wieder die fünf kostenlosen Antigentests aus. Integrieren die Länder Apotheken aber in ihr Screening-Programm, können auch sie die Gratis-PCR-Tests anbieten.

Aber: „Alles Gurgelt“ etwa hat keinen Zugriff auf die Daten der Apotheken und umgekehrt. Wie die Nicht-Überschreitung kontrolliert werden soll, ist also unklar. Denn weder das EMS-System (in das positive Fälle eingemeldet werden) noch das EPI-Service (an das die negativen Fälle gemeldet werden und das die Zertifikate erstellt) seien dafür geeignet, sie korrespondieren nicht, erklärt ein Sprecher von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Zudem seien viele nicht im ELGA-System eingetragen. Was die Kontrolle in den Apotheken erschwert.