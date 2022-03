China gegen Omikron: Braucht es einen Strategiewechsel?

Hongkong

Festlandchinesen verfolgen mit Schrecken die Entwicklung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong: In der Finanzmetropole ist die Situation trotz Ă€hnlich strikter Maßnahmen wie in China außer Kontrolle geraten. Zehntausende FĂ€lle werden tĂ€glich gemeldet - und zuletzt fast 300 Tote pro Tag. Ein exorbitant hoher Wert fĂŒr eine Stadt mit nur 7,5 Millionen Einwohnern.

Es gibt so viele Tote, weil die Hongkonger Regierung es in zwei Jahren Pandemie nicht geschafft hat, Ă€ltere Menschen davon zu ĂŒberzeugen, sich impfen zu lassen. Viele wĂ€hnten sich in Sicherheit, weil es kaum Infektionen gab. Andere saßen Verschwörungstheorien ĂŒber schĂ€dliche Nebenwirkungen auf. Nur rund 20 Prozent der ĂŒber 80-JĂ€hrigen hatten sich bis zu Beginn der aktuellen Welle in Hongkong komplett impfen lassen. In China lag dieser Wert nach offiziellen Angaben im Dezember bei rund 50 Prozent und dĂŒrfte seitdem gestiegen sein. Dennoch bleibt die Impfquote der Älteren hinter dem landesweiten Durchschnitt zurĂŒck.