Gesundheitsminister Rauch: "Die Öffnungsschritte kamen vermutlich zu früh"

Experten wie Niki Popper sagen: Das Problem der Politik ist, dass man die Strategie gewechselt hat – vom „Steck dich nicht an“ zu „Es werden sich alle anstecken, also lasst euch impfen“ –, dass man dies aber nicht kommuniziert hat. Stimmen Sie zu?

Das Virus verändert sich schneller als wir Maßnahmen und Settings verändern können. Und: Wir haben heute sehr viele Settings, die nicht mehr zeitgemäß sind.

Zählt für Sie dazu, dass wir uns neun verschiedene Strategien beim Testen, Impfen und Aufsperren leisten?

Die Frage, ob der Föderalismus in der Pandemie mehr genutzt oder geschadet hat, wird auch in Deutschland und der Schweiz diskutiert. Ich habe einen pragmatischen Zugang: Bestimmte Dinge müssen einheitlich geregelt werden, und da gehört eine österreichweit einheitliche Strategie beim Testen dazu. Wenn ich in Vorarlberg wohne und geschäftlich in Salzburg oder Wien bin, macht es wenig Sinn, wenn man drei verschiedene Test-Regime aufsetzt. Die Länder sollen und können Spielräume haben. Womit ich mir extrem schwer tue, ist der Schönwetter-Föderalismus. Nach dem Motto: Wenn die Sonne scheint, dann wollen die Länder Spielräume und Kompetenzen haben, und wenn’s stürmt, soll’s der Gesundheitsminister regeln. Dafür bin ich nicht zu haben.