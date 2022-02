Zukunftsfrage ohne Antwort: Alles wartet auf die Pflegereform

Wenn die Grazer Altenpflegerin Barbara Skohautil zu den Senioren nach Hause kommt, dann hilft sie ihnen bei der Körperpflege, beim Anziehen und Essen und dabei, ihre Medikamente zu nehmen. Sie hilft beim Nötigsten. Dann muss sie schnell weiter. Ein längeres Gespräch? Ein Spaziergang? „Dafür fehlt uns meist die Zeit“, sagt Skohautil. Überall fehlt es an Fachpersonal.

„Pflegenotstand“ lautet das Stichwort in der politischen Debatte. Darauf folgt meist eine Reihe von Zahlen, die ausschildern, wie schlimm die Lage ist. Hinter diesen Zahlen stehen die Einzelschicksale von etwa einer halben Million Menschen in Österreich, die pflegebedürftig sind. In den kommenden Jahren werden es viele mehr werden. Zum einen, weil die Menschen immer länger leben, also gegebenenfalls auch länger pflegebedürftig sind, zum anderen, weil dann die Babyboomer-Generation (also die geburtenstarken Jahrgänge nach dem Krieg) pflegebedürftig werden wird.