Hilfswerk zu Pflegereform: "Gibt keine Ausrede für Politik, so wenig zu tun"

Der Pflegedienstleister Hilfswerk will sich an "Best Practice Modellen" orientieren. Würde man wie in Dänemark 2,5 Prozent des BIPs anstatt der derzeitigen 1,9 Prozent für die Pflege in die Hand nehmen, käme man auf Ausgaben von 2,4 Milliarden Euro mehr - zweimal die Impflotterie, stellte Anselm in den Raum. Wie in Dänemark gehandhabt plädierte Karas für einen Fokus auf Prävention und Rehabilitation in der Pflege. Längstmöglich sollen Menschen zu Hause bleiben können, was sich ein Großteil auch wünschen würde.

Karas sprach sich außerdem für die Wahlfreiheit zwischen Dienstleistungen und Dienstleistern und gegen Monopole aus. "Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern" will er durch gemeinsame Steuerung aufgelöst sehen. Von der Politik fordert er, sich seriös mit den Ergebnissen des Rechnungshofes auseinanderzusetzen.