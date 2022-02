Schneeberger kündigte an, dass man aufgrund des flächendeckenden Wiener Parkpickerls Initiativen für Pendler starte. Die Rede ist etwa von zusätzlichen Regionalbussen und Park-and-Ride-Anlagen. Aber auch der drohende Pflegenotstand veranlasst die Politik neue Wege zu beschreiten. Weil in NÖ bis 2030 mehr als 9.500 Pflegekräfte fehlen, hofft man nun auf Hilfe aus dem Ausland. Man sei, so der Klubobmann, mit Organisationen in Kolumbien und Vietnam in Kontakt.

Positiv sieht Schneeberger die Entwicklung am Arbeitsmarkt (minus 14 Prozent Arbeitslosigkeit). „Das Geld wurde gut platziert, unsere Initiativen sind auf fruchtbaren Boden gefallen.“